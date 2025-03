Cityrumors.it - Meloni e il Boom su LinkedIn: Il social diventa la piazza della Politica

Leggi su Cityrumors.it

I leader politici non possono più fare a meno dei. Il casosusvela una nuova strategia di comunicazione.Politici,e strategie digitali: il nuovo campo di battaglia del consenso. Lanon si fa più solo nei palazzi istituzionali o nelle piazze, ma anche (e soprattutto) suinetwork. Facebook, X, Instagram e TikTok sonoti strumenti indispensabili per i leader di tutto il mondo, ognuno con un linguaggio e un pubblico differente.suCityrumors.it foto AnsaSu Instagram dominano l’immagine e l’emotività, su X (ex Twitter) la rapidità e il confronto, su TikTok il messaggio si trasforma in storytelling breve e diretto. E poi c’è, ildel mondo del lavoro e del networking professionale, finora poco battuto dai politici ma sempre più rilevante nella costruzione di autorevolezza e leadership.