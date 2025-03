Ilrestodelcarlino.it - Medico soccorre un passeggero in treno e nel frattempo gli rubano lo zaino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 11 marzo 2025 – “Mi hanno derubato mentrevo un paziente che si era sentito male a bordo del”. È la disavventura capitata domenica intorno alle 16 a un giovanepesarese di 26 anni, Matteo Menna. Stava tornando a Pesaro da Bologna quando, all’altezza di Faenza, il capodell’Intercity su cui stava viaggiando ha chiesto dall’altoparlante se tra i passeggeri ci fosse unperché un uomo aveva bisogno di essere soccorso. Senza pensarci due volte il giovane si è alzato dal proprio posto nella carrozza 6 ed è corso verso la 3, quella in cui si trovava il paziente in difficoltà. “Appena ho sentito la richiesta del capoil primo pensiero è stato di precipitarmi là – racconta Matteo Menna -. Ero seduto vicino a due ragazzi ai quali ho chiesto per favore di stare attenti al mioin cui si trovava un Ipad e la penna in cui è inciso il mio nome.