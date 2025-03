Formiche.net - Medicinali critici. Così l’Europa punta a rafforzare l’autonomia strategica

L’Unione europea vuolela propria autonomia nella produzione di farmaci essenziali, e il Critical medicines act ambisce a essere la risposta a questa sfida. Dopo anni di dipendenza da paesi terzi, come Cina e India – che forniscono l’80% dei principi attivi e la maggioranza dei farmaci generici – Bruxellesa riportare in casa la produzione farmaceutica, soprattuto per quanto concerne iessenziali, spesso soggetti a carenze. “Il Critical medicines act assicura che i pazienti europei abbiano accesso aidi cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno”, ha dichiarato Olivér Várhelyi, Commissario europeo alla Salute.PIÚ INVESTIMENTI, MENO VULNERABILITÁIl nuovo regolamentoa incentivare le aziende che aumentano o creano capacità produttiva per questi farmaci, identificando i progetti strategici che potranno godere di procedure accelerate e finanziamenti dedicati.