Medicina, stop al numero chiuso, premio al merito: cosa cambia a partire da oggi

È una riforma storica quella che dicealle iscrizioni aaprendo la porta aldegli studenti.alle iscrizioni a, addio ai testa a crocette eal(Notizie.com)Da anni ormai questo era un problema del nostro sistema universitario, legato soprattutto al fatto che chi riusciva ad accedere all’Università non lo faceva grazie alla sua bravura ma al caso. La prima selezione avveniva attraverso dei test a crocette che molto spesso non erano nemmeno in linea con quelle che sono le competenze da maturare prima di uno percorso di studi come questo.La conseguenza? Molti studenti sfiduciati rinunciavano agli studi, tanti altri prendevano percorsi non appropriati e a risentirne era il Sistema Sanitario Nazionale che perdeva sempre più in quantità e qualità il suo organico.