Lanotiziagiornale.it - Medicina, stop ai test d’ingresso: come funzionerà l’accesso e perché non è vero che è stato abolito il numero chiuso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilresta, i quiz no. La riforma delalla facoltà di, approvata dalla Camera, è in realtà un bluff che si limita a spostare in avanti di sei mesi il momento di selezione degli studenti. Non più attraverso il tradizionale, ma sulla base dei risultati degli esami del primo semestre.Niente più quiz a crocette per il primo ingresso, quindi, ma ilresta, in modalità differenti. La Camera dei deputati ha approvato la riforma delalla facoltà dicon 149 voti a favore e 63 contrari. La riforma è però ancora in alto mare, considerando che per ora si hanno solo delle linee guida che dovranno essere rese operative dai decreti attuativi. Di certo crediti e voti degli esami del primo semestre diventeranno decisivi. L’altra certezza, annunciata dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, è che ci saranno 30mila posti in più inin sette anni.