Lapresse.it - Medicina, ok alla riforma che abolisce i test d’ingresso

Via libera dCameralegge di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso a numero chiuso per i corsi di laurea in. Il provvedimento, già approvato dal Senato, ottiene a Montecitorio 149 sì e 63 no. Diventa quindi legge lo stop aiper i corsi universitari magistrali ine chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria.