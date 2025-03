Laprimapagina.it - Medicina, addio ai test d’ingresso: la selezione avverrà dopo il primo semestre

Leggi su Laprimapagina.it

La Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell’accesso ai corsi di laurea ine Chirurgia. La legge, passata con 149 voti favorevoli e 63 contrari, elimina i quiz, permettendo un’iscrizione libera alanno di, Odontoiatria e Veterinaria. Laalla fine del, in base agli esami sostenuti.Come funzionerà la nuovaLa riforma riguarda gli atenei statali: solo gli studenti che supereranno gli esami previsti nelpotranno accedere al secondo anno. La graduatoria sarà nazionale e stabilita in base ai crediti formativi ottenuti. I dettagli operativi saranno definiti nei decreti attuativi.Le reazioni politicheL’opposizione, guidata dal Partito Democratico, ha definito la riforma un “bluff” perché, a loro dire, il numero chiuso non viene realmente abolito.