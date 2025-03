Ilrestodelcarlino.it - Medici, infermieri e oss nel mirino. Nel 2024 oltre cento aggrediti

Sonoun centinaio gli operatori sanitariin città nelnove, per la precisione, testimoni loro malgrado di un fenomeno purtroppo in costante crescita anche a queste latitudini. Secondo i dati diffusi dall’Ausl in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, che si celebra domani, in quasi un caso su cinque si parla di aggressione fisica (19,3%), mentre quella verbale si riscontra nel 62,9% delle circostanze e nel 22,1% dei casi si tratta di danneggiamenti alle cose (ogni episodio può essere un mix dei tre). Per quanto riguarda il genere, vengono aggredite più le donne che gli uomini (78% dei casi contro 22%), mentre la categoria più colpita è quella degli(70%), che in questa ben poco lusinghiera classifica staccano i(12%) e gli operatori socio-sanitari (6%).