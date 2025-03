Spazionapoli.it - McTominay sostituito contro la Fiorentina: le ultime sulle sue condizioni

Scottè statoa pochi minuti dalla fine del matchla: ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolareAntonio Conte ha concesso un giorno di riposo a tutta la squadra dopo la vittoriala Viola. Scottha trascorso una giornata a Marechiaro, a pranzo con il suo compagno di spogliatoio e di Nazionale Billy Gilmour. “A pranzo con il Maestro”, ha scritto l’ex United.La settimana scorsa non è stata semplicissima per Scott, che ha svolto almeno un paio di allenamenti in solitario, a causa di un affaticamento. La sua titolaritàlaè stata anche messa in dubbio nel pre-match. Poi, una volta sceso in campo, ha fatto la differenza con una prestazione da leader.Verso il finale di gara, però,ha alzato la bandiera bianca, era stanco.