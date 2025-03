Ilnapolista.it - McTominay, leggero affaticamento muscolare: con il Venezia dovrebbe partire titolare (Sky)

Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del match di domenica alle 12:30 contro il. Nonostante Scottsia uscito acciaccato contro la Fiorentina,esserci dal primo minuto. E verrà valutato anche il rientro di David Neres.contro ilMassimo Ugolini a Sky Sport rivela:«Conte ha una soluzione sempre e per tutto per ogni emergenza, questo certifica il valore della rosa del Napoli ma anche il lavoro del tecnico fatto in questi mesi che ha saputo valorizzare tutti i giocatori a disposizione. Ci sono giocatori che stanno facendo la differenza ora, come Raspadori, ma c’è da sottolineare il grandissimo rendimento di Gilmour e; il primo è subentrato e non ha fatto rimpiangere i soldi spesi quest’estate, più dell’88% di precisione nei passaggi.