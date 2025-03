Rompipallone.it - Mbappé, Ancelotti trema per il derby: le condizioni della stella del Real Madrid

Kyliana rischio per iltra Atleticoper un posto ai quarti di finale di Champions LeagueDomani andrà in scena iltra Atletico, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata la sfida è terminata 2-1 con le reti di Rodrygo e Brahim Diaz per i Blancos, intervallate dal momentaneo pareggio di Julian Alvarez.Chi è mancato nel primo round di questoeuropeo è stato Kylian. Il francese non è mai riuscito ad entrare in partita, chiudendo la partita come uno dei peggiori in campo in un partita così delicata. Carlolo ha difeso, spiegando che giustamente non può sempre fare tripletta come successo con il Manchester City.Questa volta però il problema relativo aarriva ancor prima di scendere in campo.