Iltempo.it - Maxi-rissa tra tunisini ed egiziani davanti al Colosseo: un 17enne è grave

a Roma. Intorno alle 20 di ieri sera, in piazza delalla fermata della metro B, è scoppiata unatra una trentina di ragazzied. La segnalazione è arrivata ai poliziotti del distretto Trevi, che hanno raggiunto il luogo della colluttazione e constato che, al loro arrivo, era rimasto sul posto solamente un tunisino di 17 anni, ferito a volto e addome presumibilmente con un'arma da taglio. Trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, il giovane non sarebbe in pericolo di vita ma in condizioni gravi. Al vaglio degli agenti impegnati nelle ricerche degli altri ragazzi coinvolti ci sono ora le telecamere di videosorveglianza.