Quotidiano.net - Maxi rissa davanti al Colosseo: grave un 17enne accoltellato. Trenta le persone coinvolte

Roma, 11 marzo 2025 - Èilrimasto ferito nelladi ieri sera in piazza dela Roma. Una trentina di stranieri coinvolti nel raid violento, iniziato intorno alle 20 nei pressi dell'uscita della metropolitana. Ma all'arrivo della polizia, è stato trovato solo un ferito: tutti gli altri sono riusciti a fuggire.al volto e all’addome La vittima è un minorenne tunisino, ferito al volto e all'addome con un'arma da taglio. È stato portato in ospedale in codice rosso, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei poliziotti del Distretto Trevi per risalire ai protagonisti della. Rilievi in corso per ricostruire la dinamica dello scontro. Ricerche in corso Si cercano gli altri giovani coinvolti, la polizia pensa siano almeno una trentina.