Max Verstappen ecco perché rischia una maxi-squalifica | ombre nere in Formula 1

Quest'anno Maxdovrà stare attento, evitando esuberanze che possano portargli una penalità. Stesso discorso vale per Fernando Alonso, anche se la situazione dello spagnolo è meno gravela pressione comincerà a ridursi già dal 25 marzo e dunque dopo i primi due GP: decadranno tre punti comminatigli un anno fa nel GP d'Australia per guida pericolosa. Per Max invece i primi punti decadranno solo dopo 11 gare (2 punti comminatigli il 30 giugno scorso per incidente con Norris nel GP d'Austria) e per la successiva decurtazione, altri due punti, bisognerà attendere addirittura il 28 ottobre, quando il Mondiale avrà già disputato venti GP. Ciòsei punti Max li ha accumulati tutti fra ottobre e dicembre scorsi, in meno di un mese e mezzo. Una penalità lo condiziobbe in una lotta Mondiale, in caso di RB21 positiva.