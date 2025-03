Metropolitanmagazine.it - Matthew McConaughey ha parlato del suo ritorno alla recitazione dopo una pausa di sei anni

è tornato sul setunalunga sei. Durante questo stop, l’attore premio Oscar, ha scritto un’autobiografia, “Greenlights”, ha registrato alcune voci in film come “Sing 2”, ha trascorso del tempo con la sua famiglia e ha mantenuto sostanzialmente un profilo basso. “Avevo bisogno di scrivere la mia storia, scrivere la mia storia sulle pagine“, ha dettodel suo tempo lontano dtelecamera durante un’intervista con Variety. Ma quando si è imbattuto nella sceneggiatura di Andrew Patterson, incentrata sul carismatico proprietario di un’azienda di miele in Oklahoma e sul suo rapporto con il figlio adottivo, è stato attratto dsua originalità e dal forte senso del luogo. Ed è lì che ha scelto di tornarecon The Rivals of Amziah King.