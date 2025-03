Matrimonio e astrologia | come scegliere la data perfetta?

Leggi su .com

Life&People.it Chi non ha mai sbirciato un oroscopo per scoprire qualcosa sulla propria vita sentimentale? Perché allora non spingersi oltre e usare l’per organizzare il proprio? Non c’è nulla di cui vergognarsi nell’affidarsi agli astri. L’è un’antica disciplina che affonda radici in culture e filosofie di tutto il mondo e può offrire spunti utili e persino rassicuranti. Un esempio significativo viene dall’Autobiografia di uno Yogi di Paramahansa Yogananda, il quale dedica un intero capitolo del suo libro all’, da lui utilizzata scientificamente per indirizzare il proprio futuro sentimentale.Quando si tratta di organizzare un, laè uno degli aspetti cruciali e l’può aiutarci ail momento giusto. Anche le credenze popolari offrono spunti, suggerendo di non sposarsi ne’ ad agosto ne’, – secondo un antico proverbio – “di Venere o di Marte”.