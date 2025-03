Lopinionista.it - Master Class di recitazione a Roma con Vincent Riotta

– Il 5 e 6 aprile ain via La Spezia, 83 si svolgerà unadicon. L’evento è a cura della Mac Live Managemente – FL Management.ha diretto per tre anni la ‘Hollywood Boulevard Acting School’ a Hollywood, Los Angeles, prima di venire in Italia nel 2000. Il suo training come Acting Coach proviene da Larry Moss, a Los Angeles, uno degli Acting Coaches piu apprezzati del mondo.Ha insegnato il suo corso di, a Teatro Azione, Action Academy e anche a Palermo, Catania e recentemente a The Nashville Film Institute, Tennessee, USA, All’Accademia di Windhoek in Namibia e Vinceinsegna al The Actors Centre a Covent Garden, Londra.Come regista ha anche diretto il lungo metraggio, ‘Deadly Weapon’ con John Savage ( protagonista di ‘Il Cacciatore’)La sua carriera inizia a Londra, nelle prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art, dove ha vinto il premio per il migliore attore nel ’82.