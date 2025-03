Quotidiano.net - Massiccio attacco di droni sulla Russia, chiusi 2 aeroporti. Oggi il summit Usa-Ucraina in Arabia. E giovedì Witkoff sarà da Putin

Roma, 11 marzo 2025 -dia Mosca,due. È stata una notte di fuoco, laabbattuto 337 velivoli ucraini in diverse regioni: 91 intorno a Mosca, altri 126 nella regione di Kursk al confine con l'. Qui, da giorni, rimbalzavano notizie su un possibile accerchiamento delle truppe ucraine, ma Kiev ha sempre smentito. E questa notte è arrivata la controffensiva. L'a Mosca precede l'atteso incontro diinSaudita tra alti funzionari statunitensi e ucraini. E dopo che ieri Zelensky è stato a Gedda, dicendosi pronto alla tregua.l’inviato di Trump, Steveal Cremlino per parlare con. Ultime notizie in diretta In this handout photograph taken and released by the press service of the 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces on March 10, 2025, new recruits take part in a military training on a training field at an undisclosed location in Zaporizhzhia region, amid then invasion of Ukraine.