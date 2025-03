Messinatoday.it - "Massi a rischio smottamento sull'autostrada", nuova chiusura dell'A18 in arrivo

Non c'è pace lungo l'Messina-Catania. Dopo le chiusure programmate previste per tutte le domeniche di marzo, per la collocazione di sensori di controllo di una galleriaa a18, presto nuove limitazioni in vista per chi viaggia fra Tremestieri e Roccalumera in entrambe le direzioni.