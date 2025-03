Ilrestodelcarlino.it - Martiniello fa dodici: "Una grande gara"

Dodicesimo centro in campionato, quattordicesimo stagionale, considerati i due di Coppa. Antonioha messo la sua firma sul derby pareggiato dall’Ancona con la Samb disputando un’ottima prova e realizzando una doppietta, prima dagli undici metri e poi in pieno recupero quella conclusione da rapace d’area che ha regalato ai dorici un meritato punto. In mezzo l’episodio sfortunato del rigore, un eccesso di foga nella generosità che contraddistingue spesso le sue partite. "Abbiamo giocato unapartita, contro unavversario – commenta–, noi venivamo da una serie di risultati non belli, ma abbiamo giocato molto bene, specie nel secondo tempo, e alla fine credo che il pareggio sia stato giusto". Il bomber dorico, che abita a San Benedetto, spiega anche perché in occasione dei due gol non ha esultato, visto che lo scorso anno vestiva la maglia rossoblù: "Non ho esultato per rispetto della tifoseria di San Benedetto, lo scorso anno mi hanno accolto benissimo, mi hanno fatto sentire a casa.