Martina Franca | telefonata ad anziana per verifiche strutturali ipotesi di tentata truffa Stamattina

Di seguito un comunicato diffuso da Itria attiva:Ci hanno segnalato che questa mattina (11 marzo 2025), un’residente al centro di(TA) è stata contattata da un numero privato sul suo telefono fisso spacciandosi per operatori di Protezione Civile.Nello specifico, i presuntitori conoscevano via e cognome della signora (presumibilmente informazioni prese su qualche vecchio elenco telefonico) e si sono presentati come operatori di Protezione Civile e, a seguito di un terremoto, dovevano recarsi immediatamente a casa dell’per delle.Solo la lucidità della signora, che ha avvisato il figlio e chiamato la nostra associazione, ha prontamente smascherato la.Si provvederà con ogni probabilità a denunciare il tutto in tempi brevi.Fate attenzione! Si prega di condividere per divulgare il più possibile la notizia.