Primacampania.it - Mariano Grillo, un artista “Tutto Fuori Controllo”

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Dopo il grande successo dello spettacolo “” al Teatro Troisi,si racconta., “” ha riscosso un successo straordinario. Come hai vissuto queste serate e quale sensazione ti ha lasciato questo trionfo?«Sono entusiasta per il riscontro eccezionale del pubblico. Vedere le persone uscire dal teatro con la felicità nel cuore è la soddisfazione più grande per un. Ricevere così tanti messaggi e telefonate dagli abbonati mi ha fatto capire quanto questo spettacolo abbia lasciato il segno. Alcuni mi hanno detto che, pur essendo passato solo un anno dal mio ultimo lavoro, è come se avessi percorso vent’anni di carriera. È una sensazione incredibile».Il pubblico ha accolto con entusiasmo non solo te come, ma anche lo spettacolo nel suo insieme.