Donnapop.it - Maria De Filippi ne sa una più del diavolo: sapete chi vuole come giudice di Amici? Cantante amatissimo e controverso

Leggi su Donnapop.it

Deha le idee ben chiare per il Serale di; la nota conduttricechiamare un noto: di chi stiamo parlando?I nomi dei giurati che vedremo al Serale didiDeoggi sono ancora sconosciuti, ma stando alle indiscrezioni, la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe aver già puntato su dei volti conosciutissimi del mondo dello spettacolo.Fra questi spunta il nome di Amadeus, che potrebbe esserediper la prima volta in vita sua; il conduttore oggi è un volto di Nove, dopo anni di onorato servizio in Rai.Nonostante il personaggio abbia immediatamente riscosso grande successo fra il pubblico da casa, pare cheabbia intenzione di arruolare un notodel Serale della sua trasmissione. Ma chi?Deun famosodiSecondo le indiscrezioni trapelate di recente,Devorrebbe Fedezdel Serale di