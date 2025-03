Romadailynews.it - “Mare Fuori” anteprima con cast per i Progetti Scuola ABC “Cinema, Storia & Società”

Leggi su Romadailynews.it

ABCOggi alAdriano di Roma nuovo appuntamento di “” deiABC con la proiezione, in, dei primi 2 episodi della 5^ attesissima stagione diAppuntamento straordinario, questa mattina per i ragazzi e le ragazze delle Scuole Superiori del Lazio, coinvolti neiABC, che nel nuovo incontro della linea tematica “” hanno avuto la possibilità di vedere ini primi due episodi della quinta stagione della serie pluripremiata, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia ed online dal 12 marzo su Raiplay (primi 6 episodi) e poi in onda dal 26 marzo su Rai2.L’adolescenza e tutte le scoperte che caratterizzano questa età difficile e magica resta la principale protagonista di questa nuova stagione.