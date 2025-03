Mare Fuori 5 | dove eravamo rimasti? Cosa è accaduto nella quarta stagione

Leggi su Cinefilos.it

5:Dal 12 marzo i primi sei episodi di5 sono disponibili su Raiplay, in attesa della messa in onda in chiaro su RaiDue, a partire dal 26 marzo, maai protagonisti della serie?Ecco un riassunto dell’ultima puntata di4Mentre si avvicina5, ricordiamo che la conclusione di4 si apre con l’esame di terza media di Diego (Enrico Tijani) che sostiene di nuovo la prova riuscendo anche a superarlo con grande gioia di Beppe (Vincenzo Ferrera), che orgoglioso di lui, lo abbraccia. Sempre più tragica invece la figura di Mimmo (Alessandro Orrei): il ragazzo riceve la visita di sua madre che lo supplica di ritirare la denuncia contro Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti), pena la morte dei suoi fratellini.