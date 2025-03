News.robadadonne.it - Mare Fuori 5: come vedere i primi episodi su RaiPlay e quando saranno trasmessi in tv

Mentre negli scorsi giorni Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci, ha fatto sapere che avrebbe preferito un finale diverso per il suo personaggio e Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo, la quinta stagione dista per approdare con 12 nuovisulle reti Rai; prima su Rai Play, con ia partire dal 12 marzo, poi in prima serata su Rai2 dal 26 marzo prossimo.avevamo lasciato i protagonisti? Rosa ha detto addio a Carmine a un passo dal matrimonio, Edoardo ha abbandonato Teresa dopo aver fatto l’amore con lei, Carmine e Futura sono entrati nel programma di protezione e lui ha chiesto al padre, Massimo, di allontanare anche Rosa dalla strada del crimine.Anche in questa nuova stagione ci sarà ovviamente spazio per l’amicizia e l’amore, con nuovi ingressi all’Istituto penale per i minorenni e una Rosa Ricci sempre più protagonista assoluta (su di lei, peraltro, è in lavorazione anche un film).