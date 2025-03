Ilgiorno.it - Marco, il cavallo eroico che aiuta tutti

Il 24 di gennaio scorso, i ragazzi della 2B della scuola secondaria Morelli di Busto Arsizio hanno partecipato ad un incontro sulla salute mentale e il benessere al centro diurno di Legnano per conoscere la storia die di alcuni pazienti. I ragazzi sono stati accolti da Chiara e Giulia, due educatrici che hanno tenuto l’incontro. Si parte con il gioco “rompighiaccio” che consiste nel passare al compagno un gomitolo di lana tenendone un capo e dicendo qualcosa che ci fa stare bene. Tutta la serie di scambi avvenuti con lo stesso gomitolo ha contribuito a creare un intreccio di fili a cui ciascuno poteva attribuire una forma. Quello che è emerso è, per esempio,che ciò che ci fa stare bene è concentrarci sulle nostre passioni. Anche gli utenti del centro hanno un sogno, e infatti tre signore ci hanno cantato e recitato in modo divertente una canzone punk, che parlava di due animali: il gufo e il barbagianni.