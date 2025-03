Lapresse.it - Marche, presentati bandi 2025 per le imprese

Nuoviper l’imprenditoria marchigiana a sostegno dell’innovazione e per potenziare la competitività del sistema produttivo. Questi i prossimi interventi che metterà in campo la Regione, con una dotazione complessiva di 18 mln di euro,questa mattina in una conferenza stampa dal presidente Francesco Acquaroli e dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini. L’appuntamento odierno è servito anche ad illustrare le misure intraprese per lo scorrimento delle graduatorie dei precedentigià aperti, per i quali è prevista una dotazione complessiva di oltre 25 milioni di euro, relativi alla “Strategia sviluppo economico”, anche a seguito delle esigenze emerse dall’ultima riunione dell’Osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente, svoltasi a Jesi lo scorso gennaio.