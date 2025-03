.com - Maratona di Roma, record di presenze: il percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Ladi, nome ufficiale Acea Run Rome The Marathon, festeggia domenica prossima l’ingresso nell’età della maturità a cifra tonda, 30 anni, con ildidella sua ormai lunga storia. Gli iscritti sono 28.000 ma organizzazione e Fidal si aspettano un numero complessivo di 50.000 persone, di cui 22.000 dall’estero. Il fine settimana infatti vede anche in programma la gara amatoriale sui 5 km, Acea Water Fun Run di sabato con 22.000 iscritti, e la staffetta solidale Acea Run4Rome, entrambe con la primizia dell’arrivo al Circo Massimo. Nel 2021, ricorda la Fidal, i partenti iscritti alla gara regina erano 7.105, quest’anno 27.354 e le iscrizioni sono ancora aperte a quattro giorni dal via. Sono 126 le nazionalità in gara, che beneficia anche dell’inserimento nelle iniziative giubilari e infatti si vedrà il fiume umano passare in via della Conciliazione.