Veronasera.it - Marai è il migliore al Bardolino

Leggi su Veronasera.it

Consegnata agli archivi l'edizione 2025 del Rally del, apertura della Coppa Rally ACI Sport di quarta zona e di numerose serie annesse. Sulle strade di casa si è rivista in azione anche New Star 3, impegnata con vari portacolori e con ilche si è rivelato Davide, in.