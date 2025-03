Lettera43.it - Maradona, via al processo per la morte dell’argentino: sette persone a giudizio

Leggi su Lettera43.it

A oltre quattro anni dalladi Diego, si è aperto in Argentina ilsulla sua scomparsa. A essere giudicati saranno, tutti professionisti sanitari, che dovranno rispondere di quanto successo il 25 novembre 2020. In questa data la leggenda del calcio argentino e mondiale è morto a causa di una crisi cardiorespiratoria, mentre si trovava su un letto medicalizzato in una residenza privata a Tigre, a nord di Buenos Aires.era reduce da un intervento neurochirurgico per un ematoma alla testa. Lesono il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, la coordinatrice medica Nancy Forlini, il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, il medico Pedro Pablo Di Spagna e l’infermiere Ricardo Almiron.