Maradona Oggi la Prima Udienza per la Sua Morte

prende il via il processo per ladi Diego Armando, il mito del calcio scomparso il 25 novembre 2020. Un’intera nazione e il mondo dello sport attendono da tempo che la giustizia faccia chiarezza su quanto accaduto nei giorni precedenti alla sua. Otto persone sono accusate di negligenza medica e di abbandono, ma sarà il tribunale di San Isidro a stabilire se ci siano le prove per incolparle di omicidio.Ladi: Le Cause e le Prime IndaginiIl 25 novembre 2020,è stato trovato senza vita nella sua casa di Buenos Aires, a soli 60 anni. Il referto dell’autopsia ha confermato che la causa dellaè stato un infarto. Tuttavia, sono emersi dettagli preoccupanti. L’autopsia ha anche rivelato chesoffriva di un “edema polmonare acuto” causato da un’insufficienza cardiaca cronica, un quadro clinico che rendeva la sua salute precaria.