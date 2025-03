Metropolitanmagazine.it - Manuela Arcuri ammette il flirt con Totti: “C’è stato qualcosa tra me e lui”

vuota il sacco su Francescoin merito ad unvociferato a più riprese nel corso degli anni con l’ex capitano giallorosso.Intervenuta nella giornata odierna a La Volta Buona, l’attrice ha ripercorso le storie d’amore che hanno acceso il gossip, come quelle con Gabriel Garko ed un chiaccheratissimo avvicinamento a Francesco. Sulla relazione con il Campione Del Mondo 2006 sono state tantissimi i rumours che hanno alimentato la cronaca rosa dell’epoca. Dal canto suo, l’ex modella confessava a Caterina Balivo: “? Aveva tantissime donne ai suoi piedi, era facile per lui cadere in tentazione. Ma questo non giustifica i tradimenti. Secondo me si deve avere il coraggio di lasciare prima. C’ètra me e lui. Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria.