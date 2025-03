Mango continua la sua crescita | +76% per 334 miliardi

Metropolitanmagazine.it - Mango continua la sua crescita: +7,6% per 3,34 miliardi

Il brand spagnolola sua. Nel 2024 ha totalizzato vendite pari a 3,34di euro, crescendo del 7,6% (+11,6% a tassi di cambio costanti). L’EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization – un indice che permette di analizzare l’andamento dell’azienda) si è attestato a 636 milioni, in salita del 19%. L’utile netto d’esercizio invece è progredito del 27%, a quota 219 milioni di euro.indel 7,6% nel 2024Lo scorso anno il brand hainaugurato oltre 260 nuovi negozi, arrivando così a circa 2.800 punti vendita, in più di 120 mercati in tutto il mondo. Secondo le stime, il canale online rappresenta un terzo delle vendite, con un fatturato di quasi 1,1di euro. Ha inoltre mantenuto l’impegno verso la sostenibilità; infatti, nell’area prodotto, l’azienda ha come prossimo obiettivo utilizzare il 100% di fibre a basso impatto ambientale (entro il 2030).