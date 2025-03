Manfredi | Da Anci proposte in caso di scioglimento dei Comuni per mafia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo fatto una serie dida inserire nella riforma del Tuel, il Testo unico degli Enti locali, che toccano essenzialmente tre punti: da un lato una più chiara definizione di quelle che sono le tipologie di reato che determinano poi lodel Comune; la presenza nel processo di una fase di contraddittorio formalizzata in maniera tale che il Comune si possa anche difendere presentando documenti alla commissione d’accesso; rafforzare i provvedimenti intermedi, quindi la vigilanza rafforzata per non arrivare direttamente allo, già prevista dalla legge ma definirla ancora meglio e rinforzarla; ed infine, qualora venga deciso lointervenire anche sulla struttura amministrativa perché spesso le collusioni e le infiltrazioni avvengono attraverso la struttura amministrativa che spesso resta indenne quindi la politica va a casa e la struttura politica resta inalterata e questo diventa un vulnus rispetto alla procedura”.