Manco la ha corretta! | sfondone sulla Morante a L' Eredità scoppia la rivolta contro Liorni

Eccoci ancora qui, nello studio de L', il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina. Siamo nel regno di Marco, il gioco in onda su Rai 1 e campionissimo in termini di ascolti. La puntata in questione è quella di martedì 11 marzo. Alla vigilia, alla Ghigliottina - il gioco finale in cui si prova ad accaparrarsi il montepremi - ci era arrivata Chiara: risposta però sbagliata e missione fallita. Nella puntata di oggi, Chiara si ferma al Triello, eliminata da Alessio e Veronica. Ma a far parlare, a far esplodere i social (X in particolare) è stato quanto avvenuto prima del Triello, intorno a metà puntata, nel corso di una sfida diretta ai 100 secondi tra Elisa e Francesca, concorrenti che sarebbero poi state eliminate. Il gioco è semplice: i concorrenti hanno a disposizione 100 secondi e devono indovinare, in base a una definizione, le parole che vanno lettera dopo lettera componendosi in sovrimpressione.