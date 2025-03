Viterbotoday.it - Manager pestato, chi è il collaboratore indagato: "Telefonate sospette con l'aggressore"

È rimasto in silenzio, davanti al gip, Giancarlo Santagati, il 55enne di Vetralla arrestato per l'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del Mit e provveditore interregionale per le opere pubbliche.Verso il riesameOriginario di Gela (Sicilia) ma da anni residente nella Tuscia.