Man United si prefiggeva in contanti estivi come il Bayern Monaco e il Real Madrid Circle Defender

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Ilsi è unito alin gara per firmare il difensore del ManchesterDiogo Dalot, secondo i rapporti.Outlet TeamTalk ha rivelato che il 25enne ha attirato l’attenzione del boss delVincent Kompany grazie alla sua notevole coerenza e adattabilità-mentre è anche ammirato da quelli di Rea.L’abilità del Wingback è stata cruciale sia per Erik Ten Hag che Ruben Amorim in questa stagione, essendo uno degli artisti più coerenti del club.“Ho lasciato l’Arsenal perché mia moglie mi ha detto che voleva uscire da Londra – poi sei mesi dopo mi ha detto di tornare!” – Quale leggenda dell’Arsenal si pentiva all’istante di andarsene?Ma le recenti firme di Noussair Mazraoui e Patrick Dorgu hanno rafforzato le loro opzioni in pieno terzino, dando loro la flessibilità di incassare Dalot nonostante abbia ancora tre anni sul suo contratto.