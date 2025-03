Ilfattoquotidiano.it - “Mamma cattiva, ha mangiato il mio gelato. Venite a prenderla”: bimbo di 4 anni chiama la polizia, gli agenti arrivano con una sorpresa

“Miaè stataa prendere la mia”. È un’accusa in piena regola, quella che un bambino di 4ha rivolto a un operatore del 911 (il numero di emergenza americano), reo di un crimine imperdonabile: averil suo. La bizzarra vicenda è avvenuta martedì 4 marzo a Mount Pleasant, un villaggio del Wisconsin. Il piccolo, evidentemente indignato per l’affronto subito, non ci ha pensato due volte are laper denunciare la madre.“Hoil suo, probabilmente è per questo che hato il 911“, ha spiegato la donna all’operatore, mentre in sottofondo si sentivano le lamentele del figlio, come si evince dall’audio dellata, ottenuto da WCAX e riferito dal New York Post. Dopo la telefonata, duesi sono presentati a casa del bambino.