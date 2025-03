Iltempo.it - Maltempo, Italia sotto tiro. Sottocorona: "La giornata più pesante"

Leggi su Iltempo.it

Piogge sull'nelle ultime ore, ma cosa ci aspetta per le previsioni meteo di martedì 11 marzo. Parliamo di "una serie di impulsi, perché chiamarle perturbazioni è troppo", spiega Paolocorona al Tg La7. Parliamo di mini-perturbazioni, con impulsi piovosi in arrivo e altri in partenza. Martedì 11 marzo abbiamo una "pausa sulle zone di nord-est, sulle zone del centro, anche su quelle di nord-ovest, dove però in serata ritornano le piogge", spiega il meteorologo. Qualche pioggia bagna il sud. Mercoledì 12 marzo è "lapiù", perché è coinvolto "tutto il nord, tutto il centro e parte del sud, con fenomeni estesi e localmente intensi". Insomma, "qui ilc'è tutto", sintetizza l'esperto, "qualcosa arriva anche al sud, ma attenuato, un po' sul versante tirrenico".