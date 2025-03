Lapresse.it - Malpensa, sequestrati 27mila prodotti falsi fabbricati in Cina

La guardia di finanza di Varese, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sezione di, ha sequestratocontraffatti provenienti dalla Germania ein. La merce comprendeva capi d’abbigliamento e accessori di marchi di alta moda e oggetti di elettronica che riportavano i loghi di famosi brand. Gli articoli venivano smistati da magazzini di logistica tedeschi e giungevano quindi sul territorio nazionale con lo status di merce comunitaria, fino all’ispezione doganale che dimostrava la reale origine extra-UE deicontrollati. L’esito delle procedure volte a verificare l’autenticità deiha confermato le ipotesi investigative di contraffazione che ha portato al sequestro di tutti gli articoli in quanto commercializzati in danno della fede pubblica, oltre che per la tutela dei marchi registrati.