Ilgiorno.it - Malpensa, sequestrati 17mila prodotti contraffatti provenienti dalla Cina: dagli abiti griffati ai caricabatterie

Varese, 11 marzo 2025 – I Finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diun'attività di controllo volta a contrastare il fenomeno della contraffazione internazionale. Ingente il numero diposto sotto sequestro: oltrei “tarocchi”. Il target di riferimento ha riguardato le spedizioni postali di beni originarida magazzini di logistica ubicati in Germania e giunti sul territorio nazionale con lo status di "merce comunitaria", attraverso trasporti su gomma presso un hub di smistamento internazionale delle spedizioni e da lì in tutta Italia. Le tipologie La merce, che comprendeva capi d’abbigliamento, relativi accessori di asseriti marchi di alta moda, nonché cuffie,per telefoni cellulari e altrielettronici di marchi noti è stata sottoposta a controllo a cura dei periti delle aziende titolari dei brand.