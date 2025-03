Viterbotoday.it - Malore a Viterbo per il patron dell'Fc Rieti

Leggi su Viterbotoday.it

per Marzio Leoncini,'Fc. Lo ha accusato domenica, come riporta il Messaggero, mentre si trovava nel capoluogoa Tuscia per la sfida tra Viterbese eallo stadio Rocchi.Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Rosa, è stato ricoverato nel reparto di.