Anteprima24.it - Malattie rare e inclusione: incontro al Maschio Angioino

Tempo di lettura: 2 minutiEsperti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della moda si sono confrontati nella Sala della Loggia aldi Napoli, per un confronto dedicato alla sfida dellesociale e valorizzazione della diversità. L’evento, dal titolo “Percorsi di sensibilizzazione”, è stato promosso dall’assessore alle Politiche Sociali della VI Municipalità del Comune di Napoli, Mariarca Viscovo, e dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, in stretta collaborazione con l’A.P.S. Vanacore, guidata dalla presidente Adele Delicato. “La diversità – ha detto l’assessore Viscovo – è un valore universale che ci arricchisce come individui e come comunità. Come legale internazionale, sono convinta che la cooperazione tra istituzioni, popoli e culture sia fondamentale per affrontare le sfide globali del nostro tempo, dallealle disuguaglianze sociali.