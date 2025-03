Metropolitanmagazine.it - Mahmoud Khalil, attivista pro-Palestina, è stato arrestato a New York

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Per Donald Trump l’arresto diè solo «il primo di molti». Lo studente della Columbia University e leader delle manifestazioni pro-che si sono tenute nella primavera del 2024, è finito in manette sabato scorso. Secondo le autorità federali il giovane avrebbe preso parte a iniziative «a favore di Hamas». Per questo motivo, il governo lo considera un pericolo per la sicurezza nazionale.L’amministrazione ha tutta l’intenzione di espellerlo dal Paese. Il ragazzo è nato in Siria da genitori palestinesi e si trova negli USA grazie alla Green Card, un permesso di soggiorno permanente. È arrivato negli Stati Uniti nel 2022 per frequentare l’università newese, dove lo scorso dicembre aveva ottenuto un master in Affari Internazionali. Le proteste per cui è incriminato, risalenti allo scorso anno, sono state molto partecipate.