Sololaroma.it - Mago Ranieri, ancora due interrogativi: Dovbyk come a Girona in primavera?

Leggi su Sololaroma.it

Chedi imprese impossibili ne avesse già compiute è risaputo, e quella materializzata alla guida del Leicester rimane la storia più bella che il calcio abbia mai visto. Ciò che però sta facendo in questa sua terzo avventura alla Roma ha del prodigioso, qualcosa che neanche unprovetto avrebbe saputo anche solo pensare. Alcuni numeri: 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte nelle 19 partite giocate dopo il ko di Como, per un totale di 43 punti (2,2 di media), con tanto di 38 reti segnate e 16 subite, ed una serie attiva di 12 gare con sempre almeno un gol.A ciò si aggiungono le crescite dei singoli, da veterani tornati a brillareDybala, Paredes, Hummels ed Angelino fino ad elementi più giovani finalmente in rampa di lancio, Soulé su tutti. Vietato fermarsi ora e,scritto da La Repubblica, ci sonodueai qualideve trovare una soluzione: il primo riguarda gli scontri diretti, un piccolo tabù che la Roma si porta avanti da un po’ di tempo.