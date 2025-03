Juventusnews24.com - Magnanelli Juventus in caso di esonero immediato di Thiago Motta? Cosa filtra in caso di ko a Firenze

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24indidiin casa bianconera indi nuova sconfitta a: le ultimePotrebbe essere davvero a rischio il futuro dinelin cui nel prossimo match in casa della Fiorentina dovesse arrivare una nuova sconfitta. Con questo scenario non si potrebbe escludere l’.Secondo Tuttosport sarebbe possibile a quel punto una soluzione interna per la Juve, con Brambilla etra i candidati: tutto però passa dalla partita in programma a, da cui si potranno avere indicazioni chiare per il prossimo futuro.Leggi sunews24.com