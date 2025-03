Mafia | Sequestrati 3 milioni di euro all’autista di Matteo Messina Denaro

Leggi su Panorama.it

L’impegno costante della Guardia di Finanza nella lotta alle attività illecite e di matrice mafiosa si concretizza ancora una volta in un'importante operazione.La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un maxi sequestro di beni per un valore di oltre 3dinei confronti di Giovanni Luppino, l'autista di. L'uomo, arrestato assieme al boss latitante il 16 gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena, è stato già condannato in via definitiva a 9 anni e 3 mesi di reclusione.Il provvedimento, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, è il risultato di un'indagine scattata subito dopo la cattura del capo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antidi Palermo. Luppino è considerato uno dei principali fiancheggiatori die le verifiche finanziarie hanno permesso di ricostruire il suo profilo patrimoniale e i flussi diche avrebbero contribuito a sostenere la latitanza del boss.