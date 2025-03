Tg24.sky.it - Madre Chiara Poggi: "Appreso dalla tv, si riapre calvario"

"Non abbiamo nulla da dire. Lo abbiamo saputo dal Tg. e non abbiamo nulla da dire". È calma e cortese, ma sofferta, la voce di Rita, ladi, raggiunta telefonicamente dall'ANSA per un commento sui nuovi sviluppi investigativi sull'omicidio della figlia. Alla domanda se l'accaduto riapra unper la famiglia, la signorasi è limitata a dire: "Immagini lei".