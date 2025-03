Sport.quotidiano.net - Maceratese. Possanzini: "I ragazzi meritano applausi»

"È una vittoria che ci dà forza". È quanto dice l’allenatore Matteodopo il successo della suaa Montefano. "I– aggiunge – trasmettono ogni volta dal campo la voglia di centrare l’obiettivo. È stata fatta una grande prestazione contro un avversario che ha interpretato bene la gara, che ci ha messo in difficoltà sulle palle inattive. Ritengo che sia stata una bella partita per la categoria". Non ha segnato, però l’attaccante Luca Cognigni ha messo lo zampino su entrambi i gol biancorossi: sul pareggio ha guadagnato lo spazio e appoggiato la palla indietro per Marras e poi ha subito il fallo del rigore. "Stiamo parlando di un giocatore – spiega– che non centra nulla con questa categoria. Sono nel suo Dna certe giocate, è abile a cercare e a difendere lo spazio come fatto in occasione del pareggio.